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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:54 م
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فيديو.. ضبط "مكبس" لتصنيع الحشيش داخل منزل مواطن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:05 م
فيديو.. ضبط "مكبس" لتصنيع الحشيش داخل منزل مواطن حشيش
كتب محمود عبد الراضي
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فى ضربات أمنية ناجحة تستهدف متجرى المواد المخدرة بالإسكندرية ومطروح شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديريتى أمن الإسكندرية ومطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بحملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصت فى الاتجار فى المواد المخدرة وتصنيعها وتدويرها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابى حاول تصنيع وتدوير مخدر الحشيش نظرًا لقيام الإدارة بضبط كميات كبيرة منه مؤخرًا ، وقيامهما بإعداد مكبس لهذه المحاولة لإنتاج ذلك المخدر ، وتم رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما وعثر داخل منزل أحدهما على مكبس يدوى بمشتملاته الكاملة من العدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الحشيش وكميات من المواد المخدرة.


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