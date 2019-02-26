فيديو.. ضبط شخص يروج للأدوية المغشوشة عبر الفيس بوك

كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "إبراهيم ب." صاحب مخزن مستلزمات طبية ، في الساحل لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التى بلغت ( أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية ) من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعه كانيولا ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة من ضبط شخص حاصل على دبلوم، لإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك باسم ( أدوية مستوردة ) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.

وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، مبلغ مالى قدره 29800جنيه ) وذلك حال تواجده بالشقة محل سكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بتحسين المستوى الصحى والمعيشى للمواطنين كأحد مرتكزات برنامج عمل الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لمسيرة العمل الوطنى، وذلك من خلال تطوير مستوى الخدمات الطبية بالتوازى مع العمل على الحفاظ على الصحة العامة للمواطن كأحد مستهدفات المحاور الأساسية لمهمة حفظ النظام العام والذى يمثل الهدف الأسمى للمنظومة الأمنية.. وفى إطار سعى الاستراتيجية الأمنية المعاصرة على تدعيم مقومات الاستقرار وتحقيق الأمن فى شتى المجالات ومكافحة الجريمة بشتى صورها لضبط كل ما يخل بالأمن العام وتشديد الرقابة على القطاعات التموينية لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحماية جمهور المستهلكين .