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فيديو.. حملات تموينية تستهدف الأسواق لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:55 م
فيديو.. حملات تموينية تستهدف الأسواق لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة السلع الفاسدة
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة.

جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجارى.

 

 

 


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