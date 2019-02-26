فيديو.. الأوقاف تبث خطبة الجمعة باللغتين السواحيلية والهوسا

كتب إسماعيل رفعت

بثت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، المقبلة، وموضوعها "البناء الاقتصادى السديد وأثره فى استقرار المجتمع مترجمة" إلى اللغتين السواحيلية والهوسا.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار واجبنا الشرعى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها، قررت وزارة الأوقاف المصرية نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن خمس لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

وقد قام بترجمتها إلى اللغة السواحيلية الدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، وترجمتها إلى لغة الهوسا الدكتور صالح كورا.