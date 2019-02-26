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فيديو.. إشعياء المقارى يروى تفاصيل قتله للأنبا أبيفانيوس بدير أبو مقار

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:55 ص
فيديو.. إشعياء المقارى يروى تفاصيل قتله للأنبا أبيفانيوس بدير أبو مقار الراهب المشلوح إشعياء المقارى
كتبت سارة علام
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بعد يومين من إحالة أوراقه للمفتى تمهيدًا للحكم عليه بالإعدام ،تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو للراهب المشلوح إشعياء المقارى المتهم الأول فى مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، وهو يروى تفاصيل ليلة القتل.
 
وقال وائل سعد فى الفيديو، الذى أعادته الكنيسة لاسمه العلمانى، إنه سمع الأنبا ابيفانيوس يغلق باب قلايته بالمفتاح، فاختبأ فى مكان فى الممر المؤدى للكنيسة وضربه ثلاث مرات على رأسه بينما كان زميله فلتاؤس المتهم الثانى يراقب المشهد.
 
كانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت أوراق المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح وفلتاؤس المقارى الراهب بدير أبو مقار للمفتى تمهيدا لصدور حكم إعدامهما بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
 


 


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فلتاؤس المقاري

اشعياء المقاري

اعترافات اشعياء المقاري




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