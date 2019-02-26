فيديو.. أجهزة الأمن تضبط لص المنازل فى الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أخطر العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص فى سرقة المساكن والشركات بأسلوب كسر الباب والنوافذ.
جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وكذا التشكيلات العصابية.
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أخطر العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص فى سرقة المساكن والشركات بأسلوب كسر الباب والنوافذ.
جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وكذا التشكيلات العصابية.
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