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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:25 م
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علاج 24 مريضاً بمستشفيات خارج مطروح على نفقة المحافظة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:51 م
علاج 24 مريضاً بمستشفيات خارج مطروح على نفقة المحافظة عملية جراحية
مطروح – حسن مشالي
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أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أنه تم صرف إعانات ومساعدات مالية وعلاجية خلال شهر فبراير الجاري تقدر بمبلغ 40 ألف جنيه، من بينها مساعدات علاج مالية وأدوية شهرية لـ 49 مستفيداً بإجمالي مبلغ 27 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحويل عدد من  الحالات الصحية للعلاج بمستشفيات خارج مطروح وهي 24 مريضاً غير قادرين  بتكلفة 10ألاف و 300 جنيه، ومساعدات مالية عاجلة لـ 3 حالات بإجمالي مبلغ 4 ألاف جنيه "كهرباء، ترميم منازل، مصاريف مدرسية"، وذلك فى إطار ما تقدمه المحافظة من خدمات وإعانات عاجلة ومساعدات مختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين والاستجابة الفورية لمشاكلهم.

وأشار محافظ مطروح، في بيان صحفي، إلى على استمرار جهود المحافظة  للتخفيف عن المواطنين ومساندة غير القادرين، خاصة الحالات الإنسانية والصحية الملحة والعاجلة، مع تقديم الدعم المادي والعيني اللازم، لكافة الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة، مع مراعاة الحالات الإنسانية، لجميع المواطنين خاصة المرضى  غير القادرين والتيسير عليهم.

 وأضاف "الغرابلي" بأن المحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم يد العون وتحمل تكاليف العلاج للأولى بالرعاية  وغير القادرين، من أبناء المحافظة، مع عرض تقرير يومي عن أصحاب  هذه الحالات الصحية الحرجة والغير قادرة،  لسرعة تقديم الرعاية  والتيسير عليهم.

 

 

 


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