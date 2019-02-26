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ضبط 4621 هاربا من أحكام وتحصيل 188172 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:26 م
ضبط 4621 هاربا من أحكام وتحصيل 188172 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية حمله أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4621 هاربا من أحكام، منهم 3106 أحكام فى غرامات، و1233 حكم فى جنح الحبس الجزئى 185 حكم فى المستأنف، و87 حكم فى مخالفات، وضبط 10 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 188172 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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