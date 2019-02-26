ضبط 4 بحارة حاولوا تهريب أقمشة مموهة تشبه الملابس العسكرية بميناء دمياط

دمياط عبده عبد الباري

تمكن رجال جمارك ميناء دمياط بالتنسيق مع شرطة الموانئ من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التى تستخدم في تصنيع ملابس القوات المسلحة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأثناء تفتيش إحدى المراكب، تم ضبط 5 رول من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة والمحظور دخولها للبلاد مخبأة داخل المركب.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإبلاغ الجهات الرقابية والأمنية المختصة التى قامت بدورها بالقبض على 4 من طاقم المركب وهم بحارة من مدينة عزبة البرج، وأحالتهم للنيابة المختصة.