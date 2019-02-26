ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة والاعتداء على قائدها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مباحث الإسكندرية فى كشف غموض واقعة اعتداء مجهولين على سائق سيارة بـ"شاكوش"، وإلقائه فى الطريق بمنطقة العامرية غربى المدينة، واستولوا على السيارة وفروا هاربين.

تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا من مستشفى العامرية العام، بوصول المدعو"صالح.أ.س" سائق، مُصاب بكدمة أعلى العين اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابه.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة العامرية أول إلى المستشفى المشار إليه، وبسؤال شقيقه المدعو "إسلام" 30 عاما، أفاد بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقه المصاب، أبلغه خلاله بقيام مجهولين باستقلال السيارة قيادته "فان" من منطقة الكيلو 21، بدعوى توصيلهم إلى ميناء الدخيلة، لافتا إلى أن أحدهم طلب منه الدخول لأحد الطرق الفرعية، خلال سيره رفقتهما، وتعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، واستولوا منه على السيارة قيادته وفروا هاربين.

ووجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف ذكى، مدير إدارة البحث الجنائى، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كل من "علاء.س.م" 48 عاما، سبق اتهامه فى قضية "سرقة سيارة"، ومُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ونجله "سمير" 16 عاما، سائق، و"رضا.غ.ع" 36 عاما، ميكانيكى، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين الثانى والثالث، واعترفا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب.

وقرر المتهم الثالث بمرور المتهم الأول بضائقة مالية، فعقد العزم على سرقة إحدى السيارات بالإكراه وبيعها وسداد مديونيته، وفى سبيل ذلك استعان به لتنفيذ مُخططه، لافتا إلى أنه قام بالاشتراك مع المتهم الأول فى استيقاف المجنى عليه بسيارته، بزعم توصيلهما لإحدى المناطق النائية، ولدى وصولهم لمكان الواقعة باغت المتهم الأول المجنى عليه بعدة ضربات بواسطة "شاكوش" على رأسه، ثم قاموا بالتخلص منه بإلقائه خارج السيارة وهربا.

وأشار إلى أن المتهم الثانى كان سيقوم بتقطع السيارة تمهيداً لبيعها، إلا أنهما ضُبطا قبل أن يتمكن من ذلك، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها، وقررا بتخلصهما من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد أماكن تجميع القمامة، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.