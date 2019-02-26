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ضبط شخص جمع 35 ألف جنيه من شباب بزعم توظيفهم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:46 ص
ضبط شخص جمع 35 ألف جنيه من شباب بزعم توظيفهم المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، إلا أنه لم يفى بوعوده ولم يقم برد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وأسفرت إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغــلال النفـــوذ عن صحة الواقعة، وقيام "أحمد.ع" وشهرته "أحمد.ح"يعمل موجه بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد – شيك"، بالإدعاء أن عمله أتاح له علاقات ونفوذاً مزعوماً مع رؤسائه وزملائه ويستطيع من خلاله توفير فرص عمل للمواطنين المشار إليهم بالجهة التي يعمل بها تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية "على خلاف الحقيقة" وطلب وأخذ من كل منهم مبلغ مالى "7000 سبعة آلاف جنيه" بإجمالى خمسه وثلاثون ألف جنيه" وعدم تنفيذ ذلك ورفض رد المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنةلإستهدافه مما أسفر عن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

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