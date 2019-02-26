صور.. مكتبة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسكو فى الثقافة والعلوم

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور غيث فارس مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم وذلك فى القاهرة، لتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين لوضع إطار شامل للعلاقات بين الجانبين وإرساء أسس جديدة لعلاقات مستقبلية فى عدة مجالات يتصدرها التعليم والثقافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والرقمنة.

وقال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر مهد الحضارات والديانات ولا يمكن لأى دولة أن تأخذ منها أى موقف إلا موقف التعاون وهناك علاقة وثيقة بين مصر ومنظمة اليونيسكو، حيث تعد مصر متحفا للحضارة والديانات، والاتفاق اليوم يعبر عن روح التعاون بين مكتية الإسكندرية ومنظمة اليونيسكو فى مجال العلوم والآداب والاتفاق جاء تأكيد للعلاقة الوثيقة بين الجهتين.



فيما أكد الدكتور غيث فارس ممثل مكتبة اليونيسكو الإقليمى للعلوم، على التعاون الوثيق بين المكتبة واليونيسكو منذ السبعينات من القرن الماضى مع ظهور فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة وجاء الافتتاح كحدث عالمى وتم إنشاء صرح ثقافى كبير وسوف تقدم اليونيسكو كل الدعم لمكتبة الإسكندرية من خلال هذا التعاون والاتفاقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية اليوم محطة جديدة فى تعزيز العلاقة بين المؤسستين خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة العربية مما يجعل للمكتبة دورا كبيرا فى مواجهة تلك التحديات الكبيرة.