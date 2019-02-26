صور.. محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الأولى لتطوير كورنيش النيل

المنيا- فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والمعايير الخاصة بالتطوير، مشدداً على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني المحدد لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات عيد المنيا القومي القادم الموافق 18 مارس 2019.

ورافق المحافظ خلال جولته محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مركز المنيا، حيث وجه المحافظ بالالتزام بكافة الاشتراطات الواجب توافرها خلال أعمال التطوير وتلافى عدد من الملاحظات لإضفاء مظهر جمالي على كورنيش النيل والذي يعد الواجهة الأساسية لمحافظة المنيا عروض الصعيد .

ووجه المحافظ بمراعاة تأهيل كافة الأرصفة والأسوار وإعادة ترميم الأجزاء التالفة وتجميل ممرات المشاة، والحفاظ على المساحات الخضراء وإعادة الانضباط للكورنيش، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة بصفة دورية، والاستمرار في أعمال إزالة الإشغالات المخالفة على طول الكورنيش .

وكان المحافظ، قد أعلن عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش المنيا الشمالي بطول 300 متر بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة حيث تضم أعمال التطوير، إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحلات صغيرة ودورات مياه.