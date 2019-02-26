صور .. محافظة البحر الأحمر تعقد مؤتمراً شبابيا لعرض المشروعات التنموية بالمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم بقصر ثقافة مدينة الغردقة ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمراً شبابياً بحضور محافظ البحر الأحمر، يضم مشايخ وكبار القبائل والعائلات وممثلين من المدن المختلفة بالمحافظة، وذلك لعرض المشروعات التنموية بالمحافظة .

بدأ المؤتمر فاعلياته بالسلام الوطنى، ثم قام المهندس حسنى منصور مدير جهاز الأسكان والتعمير بالبحر الأحمر بعرض عدد من المشروعات التى قام بتنفيذها الجهاز بجنوب البحر الأحمر، من بينها وحدات بدوية بقرى عرب صالح ورأس حدربة وحلايب ووادى حوضين .

من جانبه قال محافظ البحر الأحمر، أن ذلك اللقاء يعتبر وسيلة للتواصل مع الشباب لعرض وتوصيل الأفكار والمعلومات الصحيحة لهم، كما أكد إنه بقوة سواعد شباب البحر الأحمر سيتم استكمال عملية التنمنية والبناء بكافة المجالات بالمحافظة.

وأضاف أنه خلال المؤتمر سيتم عرض أهم الإنجازات والإنشاءات والمشروعات وكل التطورات التى حدثت وتحدث بالمحافظة فى أى شتى القطاعات، كما سيتم عرض للتصور المستقبلى للعدد من المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ومدى الاستفادة منها، كما يناقش الشباب مسئولى الجهات فى كل ما يعرض.



مؤتمر الشباب لعرض المشروعات التنموية بالبحر الأحمر



مؤتمر الشباب لعرض المشروعات التنموية بالبحر الأحمر



مؤتمر الشباب لعرض المشروعات التنموية بالبحر الأحمر