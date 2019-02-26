صور.. كر وفر بين الجيش الفنزويلى ومتظاهرين على الحدود مع البرازيل وكولومبيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر العشرات من معارضى الرئيس الفنزويلى على حدود البلاد مع البرازيل، أدت إلى اشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين، وكذلك الحال على حدود البلاد مع كولومبيا حيث اشتبك العشرات مع قوات الأمن مما أدى إلى وقوع مصابين.

ولا يزال الوضع مشتعلا فى فنزويلا، والتوتر يتصاعد فى البلد خاصة بعد محاولات منع دخول المساعدات الإنسانية التى أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية، على أيدى الرئيس نيكولاس مادورو، وهناك مخاوف كبيرة من استغلال أمر منع دخول تلك المساعدات للتدخل العسكرى الأمريكى، حيث قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إنه واثق من أن أيام مادورو فى السلطة باتت معدودة.

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة بعد إعلان زعيم المعارضة فى فنزويلا جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو الذى رفضه الرئيس الفنزويلى مادورو.