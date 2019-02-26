صور.. سحر نصر: شركات كورية تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

كتب- عبد الحليم سالم

قالت الدكتورة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن تركيز الحكومة حاليًا ينصب على تعزيز الاستثمار فى المجالات التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مثل البنية الأساسية والصناعة والصحة والتعليم.

وأكدت الوزيرة، خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى، الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الكورية "سول"، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة هى تشجيع القطاع الخاص، من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة أعمال مناسبة، وتعزيز الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار ينص على تسهيل الإجراءات، وخفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار، كما يشمل تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتى توفر العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، خاصة مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة ، مما سيؤدى إلى تسريع إنجاز العديد من المشاريع .

ودعت الوزيرة، الشركات الكورية، إلى التوسع فى استثماراتهم فى مصر، حيث لا تعكس حتى الآن الاستثمارات الكورية المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية، فى ظل وجود 164 شركة كورية فقط فى مصر يتوزع معظمها بين قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والتشييد والبناء.

خلال المنتدى، قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضا عن الفرص الاستثمارية فى مصر، كما قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأكد هون لى جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، أن الشركات الكورية ستضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستعمل الجمعية على دعم ذلك، مشيدا بإمكانيات مصر وموقعها الجرافى الذى يربط افريقيا واسيا واوروبا.

وعقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والفريق مهاب مميش، مائدة مستديرة مع كبرى الشركات الكورية، وابرزها هيونداى لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، وهيونداى روتيم، ودايليم الصناعية، ودوهوا المتخصصة فى الاستشارات الهندسية الشاملة، وجى إس للهندسة والإنشاءات، وسامسونج للصناعات، وهيونداى للهندسة والمقاولات، وإل إس أى إس لإنتاج الكابلات، ودياونج للصناعات، وسامسونج للإلكترونيات، وإل جى للإلكترونيات.

وقالت شركة هيونداى لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات جديدة فى قطاعات السيارات، وقالت شركة هيونداى روتيم، المتخصصة فى إنشاء السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إن الشركة نجحت فى الفوز بمناقصة لتوريد وتشغيل وصيانة 6 قطارات للخط الثانى لمترو الأنفاق بالقاهرة، الشهر الماضي، وإن الشركة تناقش حاليًا خطة الاستثمار المستقبلية فى مصر، وتوفير قطارات لخط المترو الثالث والتوسع فى مجالات جديدة تشمل المشاركة فى تطوير السكك الحديدية ومنظومة شحن البضائع بمصر.

وذكرت شركة دايليم الصناعية، المتخصصة فى قطاعى التشييد والبناء والبتروكيماويات، إن الشركة تسعى لاستغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التى قامت بها الحكومة المصرية، وتدرس حاليًا فرص الاستثمار فى مشاريع البنية الاساسية والتشييد فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتى الجلالة والعلمين الجديدة.

وقالت شركة دوهوا، المتخصصة فى الاستشارات الهندسية الشاملة، إن الشركة تتوسع عالميًا فى قطاعى السكك الحديدية ومعالجة المياه، وكلا النشطين على رأس أولويات الحكومة المصرية أيضًا، ما يزيد من فرص التعاون لنقل التكنولوجيا الكورية فى المجالين لمصر.

وأكدت شركة جى إس للهندسة والإنشاءات، على إدراكها لأهمية مصر الاستثمارية، حيث أسست شركته مكتبًا فى مصر منذ عام 2001، مشيرًة إلى أن البيئة الاستثمارية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إن الشركة تدرس إنشاء أحواض لبناء وصيانة السفن بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استغلالًا لموقعها الفريد على خطوط التجارة العالمية.

وأشارت شركة هيونداى للهندسة والمقاولات إلى إن الشركة لها تاريخ إنشائى جيد فى مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة فى مجال الإنشاءات الفندقية، وتدرس الشركة حاليًا التوسع من جديد فى السوق المصري، بعد الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.

وقالت شركة إل إس أى إس لإنتاج الكابلات، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع لها فى مصر لتغطية السوق المحلى والتصدير إلى الدول المحيطة، حيث يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، والحوافز والضمانات الموجودة بقانون الاستثمار.

وذكرت، شركة دياونج للصناعات الدوائية، إن الشركة تخطط للتوسع فى أعمالها أعمالها بغرض تحسين نوعية الحياة للناس فى جميع أنحاء العالم، وإنها تدرس إنشاء مصنع فى مصر، لتصبح نافذة أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اقتحمت الشركة معظم أسواق شرق أسيا وأمريكا الشمالية.

وأوضحت شركة سامسونج للإلكترونيات إن الشركة استثمرت 265 مليون دولار أمريكى فى مصر خلال السنوات الماضية، والنتيجة هى تصدُر شركة سامسونج قائمة المُصدرين بمصر بإجمالى 780 مليون دولار سنوياً، وغزو الصناعات الإلكترونية المصرية التى تتم بالشركة 42 دولة، وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببنى سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة فى سوق الهواتف الذكية بمصر.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع شركات كورية العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث تم بحث استثمار الشركات فى مصر فى صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.



لقاء مع شركات كورية في مجال صناعة السيارات



منتدي الأعمال المصرى الكورى