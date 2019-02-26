صور.. زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام استعدادا للقمة الثانية مع ترامب

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

وصل منذ قليل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى فيتنام استعدادا لعقد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى ستعقد فى هانوى.

وتحولت مدينة هانوى فى فيتنام، إلى ثكنة عسكرية استعدادا لانعقاد ثانى قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، والتى يفترض أن يلتقى كيم وترامب فى 27 و28 فبراير الجارى لبحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.



زعيم كوريا الشمالية



جانب من وصول زعيم كوريا الشمالية

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام



وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام



وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام



وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام



زعيم كوريا الشمالية