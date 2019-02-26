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صور.. زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام استعدادا للقمة الثانية مع ترامب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:44 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام استعدادا للقمة الثانية مع ترامب زعيم كوريا الشمالية فى فيتنام
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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وصل منذ قليل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى فيتنام استعدادا لعقد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى ستعقد فى هانوى.

وتحولت مدينة هانوى فى فيتنام، إلى ثكنة عسكرية استعدادا لانعقاد ثانى قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، والتى يفترض أن يلتقى كيم وترامب فى 27 و28 فبراير الجارى لبحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

كوريا (1)
زعيم كوريا الشمالية 

 

كوريا (2)
جانب من وصول زعيم كوريا الشمالية

 

كوريا (3)
وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام 
 
وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام (1)
وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام 

 

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام (2)
وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام 
 
 
فيتنام (1)
وصول زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام 

 

فيتنام (2)
زعيم كوريا الشمالية

 

فيتنام (3)
 القطار الذى يقل زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام

 


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