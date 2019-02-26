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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:49 م
خالد صلاح
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خلال المؤتمر العالمى للهواتف

صور.. روبوت بريشة رسام خلال المعرض العالمى للهواتف

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:42 م
صور.. روبوت بريشة رسام خلال المعرض العالمى للهواتف ربورت
برشلونة هبة السيد
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تستعد شركات التكنولوجيا العملاقة لاطلاق الجيل الخامس للمحمول خلال بضعة أشهر حيث سيتم إطلاقه رسميا عام 2020 وكثير من الدول تسعى لتكون فى طليعة مستخدمى ومقدمى الجيل الخامس للمحمول.
 
وخلال فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف برز استخدام الآلات و الروبوت والتى تعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعى، التى بدأت تنتشر فى العالم ما آثار مخاوف لدى بعض خبراء لأن تحل محل البشر إذ بدأت العديد من الوظائف تندثر بفضل التطور التكنولوجية وكان آخرها ما تم عرضه اليوم بالمعرض من قيام روبوت يرسم بدقه عالية.
 
وفى أجنحة المؤتمر عرضت بعض شركات تقنيات متطورة تعتمد على الجيل الخامس للمحمول منها تقنية تقوم بالتصوير بدقة عالية حيث يلتقت الروبوت  الصورة ويبدأ فى رسمها، وهو ما يثير التساؤلات بشأن إمكانية استمرار المبدعين من الرسامين إذ يرسم الروبوت بدقة شديدة للغاية.
 
كما تم عرض حلول تقنية خاصة بالجيل الخامس للمحمول منها ما بنظم المرور وأخرى تتعلق بحماية الثروة السمكية أثناء الاستزراع السمكى وحماية الأسماك من الأمراض ومنها قمل السمك والذى يمثل مشكلة كبيرة للغاية يمكنها القضاء على عملية الاستزراع. 
 
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الروبوت

الجيل الخامس للمحمول

الرسم

أخبار الاقتصاد




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