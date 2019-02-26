صور.. ثقافة شمال سيناء تنظم صالون ثقافى وتكرم 3 رموز سيناوية

شمال - محمد حسين

نظمت مديرية ثقافة شمال سيناء اليوم، صالون شمال سيناء الثقافى فى مركز إعلام العريش، وتضمن 3 من رموز العمل المجتمعى والثقافى والفنى بالمحافظة.

قالت كاميليا أدم، مدير ثقافة شمال سيناء، إن الصالون الثقافى يبدأ نشاطه بشمال سيناء مجددا بالتزامن مع فعاليات مماثلة بكافة المحافظات، لافتة إلى إن الفعالية تؤكد على دور الثقافة فى شمال سيناء، وتأكيد التقدير لكل من أثرى مسيرتها على أرض المحافطة، وهم عبد العزيز شاهين، المعروف بدوره المجتمعى ، والفنان التشكيلى مصطفى بكير الذى عبر عن سيناء بكل لوحاته، والموسيقار عبدالرحمن البيك المعروف إنه صاحب ألحان صدحت فى كل أنحاء سيناء .

وقال مدير الصالون الثقافى الإذاعى عادل رستم ، أن الفعالية عودة لإنعاش الثقافة واستهلالها بوفاء لأصحاب البصمة الثقافية، لافتا إلى أن فعالية اليوم بداية لفعاليات أخرى ستتجدد، مشيرا إلى أن تكريم الرموز كان مادة حوار الحضور من الشباب بالجامعات والمدارس الثانوية بتقديم سيرة الرموز نموذج للقدوة والتاريخ المشرف .

وقال جمال عواد مدير قصر ثقافة العريش، أن المشاركين فى الصالون الثقافى، طلبة المدارس وجامعة العريش، وممثلين عن مختلف المديريات الخدمية بالمحافظة، وأساتذة جامعة العريش، بحضور كوكبة من رموز العمل الثقافى والمجتمعى ورؤساء أندية الأدب، والجمعيات الأهلية.



























