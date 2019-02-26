صور.. تكريم زويل خلال احتفالية كلية التربية بجامعة دمنهور بحضور شقيقته

كتب – الأمير نصرى

تم تنظيم احتفالية بكلية التربية بجامعة دمنهور بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، فى يوم الوفاء لتكريم العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، بذكرى ميلاده الذى يوافق السادس والعشرون من فبراير من كل عام، كما حضر الاحتفالية الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، و المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام ونواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعديد من الطلبة وأعضاء بمجلس النواب ووكلاء الوزارات وممثلى الكنيسة والأوقاف وذلك للاحتفال بذكرى ميلاد العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل وتكريمه فى شخص شقيقته السيدة نانا زويل.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة. ويأتى ذلك ايماناً بدور العلم والعلماء فى نهضة وتقدم الشعوب والأمم من خلال الأبحاث والاكتشافات العلمية والخبرات التى توصل إليها العلماء وتخليداً لذكرى العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، أوَل مصرى وأوَل عربى يفوز بجائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1999 ، والتى حصل عليها فى أبحاثه فى مجال الكيمياء واكتشافه للفمتو ثانية، بالإضافة لحصوله على العديد من الجوائز الأخرى كوسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وقلادة النيل العظمى وورود اسمه فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على فخره واعتزازه بتلك الذكرى الغالية، ذكرى مولد زويل، ابن محافظة البحيرة، الذى حمل جينات النبوغ والتفوق وسلك دروب التعلم ودرجات المعرفة حتى عاد إلينا من محافل العالم ومنصات التتويج مكللاً بسوار العلم وتاج المعرفة، خاصة بوجود الأقرب إليه فى حياته، والأوفى له بعد مماته شقيقته السيدة نانا زويل، والتى قدمت نبذة مختصرة عن مشوار حياة العالم ونبوغه منذ طفولته، وأهم الجوائز التى حصل عليها، ودوره ومساهماته فى تقدم العلم، وأهم مؤلفاته والتكريمات التى حصل عليها، ومشروعه العلمى "مدينة زويل" للعلوم والتكنولوجيا، ومواقفه الوطنية حتى وفاته.

أضاف اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة - أننا لم ولن ننسى يوما من أضافوا إلى تاريخ مصر، ومن حفظوا قوتها الناعمة وساهموا فى نهضتها الحديثة بكل مجالات الإبداع والمعرفة والفنون، وإننا ماضون فى طريق الحفاظ على هذه النماذج سواء كانت ذكرى نحييها أو سبلا على آثارهم نسلكها، أو نشأً نربيهم على ما تربوا عظمائنا عليه ونعلمهم الإخلاص وخدمة الوطن تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية - والذى كان حاسما عندما قال إن مواجهة الإرهاب تتم عن طريق العلم والمعرفة والوعى.

وفى نهاية كلمته وجه المحافظ طلبة وطالبات الجامعة بأن يحذوا حذو العالم المصرى أحمد زويل، ويتخذوه قدوة ومثلاً يحتذى به فى حياتهم ومشوارهم العلمى. ثم قام المحافظ بإهداء شقيقة العالم الراحل ميدالية تذكارية ووساما تقديرا لجهود العالم، كما أهداها رئيس جامعة دمنهور درع الجامعة وقدم لها صورة العالم أحمد زويل مرسومة بأيدى طلبة كلية العلوم.

وأكدت السيدة نانا زويل على اعتزازها وفخرها اليوم بتكريم اللواء هشام آمنه لها ولشقيقها العالم الكبير أحمد زويل، مشيرة إلى أن تجربة العالم الكبير، أحمد زويل تدعو للتأمل والفخر معا، ومصدر لمنح الثقة فى نفوسنا كمصريين، قادرون على التغيير على مستوى العالم، وصولاً إلى الريادة التى نسعى لتحقيقها بكافة المستويات. كما تناول الاحتفال فيلماً تسجيلياً عن سيرة العالم المصرى وأهم المحطات فى حياته.

وأهدت شقيقة الدكتور أحمد زويل مجموعة من أهم الكتب العلمية للعالم المصرى أحمد زويل مقدمه لكل من اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور إنه حرص أن يتم الاحتفال بكلية التربية التى يتولى خريجوها رعاية وتربية النشئ منذ الطفولة حتى مراحل الجامعة ودورهم فى غرس القيم والمبادئ والمثل العليا، مشيراً إلى أن كلية العلوم بجامعة دمنهور يحمل أكبر مدرج بها اسم العالم الراحل. أضاف أنه سيتم الاحتفال بذكرى العالم المصرى فى كل عام وتنظيم جائزة سنوية فى أفضل بحث علمى فى الكليات العلمية والعملية.

وفى نهاية الاحتفالية، تحدث المحافظ مع الطلبة والطالبات حديثا أبويا، وحثهم على التسلح بالعلم ومواصلة العمل باعتبارهم يمثلون شباب وقادة المستقبل مع ضرورة الالتزام وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، كما حثهم على عدم الانسياق الى الشائعات وتحصين أنفسهم ضد أى فكر منحرف أو متشدد يعرقل مسيرة التنمية.