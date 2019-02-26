صور.. تحرير محضر تلوث لمركب نيلى تتصاعد منه الأدخنة وبدء إصلاحها بمرسى إدفو

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد يعرض نهر النيل للضرر البيئى بمحافظة الأقصر، ظهرت إحدى المراكب النيلية، يتصاعد منها سحابة كثيفة من الدخان فى قلب نهر النيل خلال تحركها من محافظة الأقصر متجهة إلى محافظة أسوان، وذلك بسبب تلف محركاتها وإضرارها بنظافة نهر النيل، على الفور تحركت الأجهزة الرقابية لمتابعة الواقعة، وتم تحرير محضر تلوث للمركب من إدارة حماية النيل بأسوان.

وقال شهود عيان بمدينة الأقصر، أنه ظهرت إحدي المراكب النيلية وعلي متنها عدد من السائحين الأجانب خلال تحركها من نهر النيل بمحافظة الأقصر متجهة جنوباً لمدينة إسوان، وظنوا أنها تتعرض لحريق، ولكن تبين بالعودة لطاقم المركب أن الدخان يخرج بسبب تلف محركاتها، وأدت لتلوث كبير في نهر النيل خلال تحركها بين مدن وقرى الأقصر الواقعة على نهر النيل.

على الفور، أعلنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر، أنها تتابع واقعة الباخرة التى لوثت مياه النيل، وفور وصولها لمدخل محافظة أسوان تم تحرير محضر تلوث من إدارة حماية النيل بأسوان، وتقرر عدم تحركها لحين إصلاح الماكينة بمرسى إدفو، ومن جانبها تقوم إدارة البيئة بالتعامل مع التلوث الناتج عنها.

وكان قد أعلن عدد من الشباب لإطلاق أكبر حملة لتنظيف مياه النيل يشارك فيها حوالي 300 شاب وشابة، بهدف الحفاظ على نهر النيل من التلوث والمخلفات الضارة بالمياه، وذلك برعاية وزارة البيئة للقضاء على القمامة الملقاة في نهر النيل.



















