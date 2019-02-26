صور.. أهالى دير درنكة بأسيوط يستقبلون وفد الفاتيكان بهتافات "تحيا مصر"

أسيوط - محمود عجمى

استقبل مئات الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء، الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موتزارو، والمنسنيور جان ليمشوا مستشار سفير الفاتيكان والمونسنيور فلافيو سكرتير الكاردينال، أثناء زيارته لقرية دير درنكة للتدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر.

وردد الأهالى هتافات "تحيا مصر" حاملين الأعلام المصرية أثناء مرور موكب وفد الفاتيكان بشوارع القرية خلال توجههم لمزار "أم المحبة"، للمشاركة فى فعاليات التدشين، فيما قام الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بتوجيه التحية لجموع المستقبلين له خلال الزيارة .

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تستقبل الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، للمشاركة فى التدشين الرمزى لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

ووضع الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، إكليلا من الزهور على قبر الكسندر إسكندر رئيس أساقفة أسيوط بمزار الآباء المطرانية بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، معبرا عن سعادته بتواجده فى مصر والتى احتضنت العائلة المقدسة أثناء هروبها من بطش هيرودس الملك بالقدس بفلسطين، ووفرت لهم الأمن والأمان.

وأنهت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندرى لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، وذلك فى زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبرشية، كما سيلتقى نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات فى دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، فى الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.