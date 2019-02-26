"صحة أسوان" تنتهى من تطعيم 100% من أطفال المحافظة

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحققت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة، تطعيم 247 ألفا و514 طفلاً وطفلة بالمحافظة، بنسبة وصلت لـ100% من إجمالى المستهدفين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، إن فرق حملة التطعيم انتهت خلال اليوم الأول والثانى للحملة من تطعيم 247 ألفا و514 طفلاً وطفلة بالمحافظة بنسبة تصل إلى 100% من إجمالى الأطفال المستهدفة خلال الحملة، والتى تستمر فعالياتها حتى اليوم الأربعاء، موضحاً بأنه تم تطعيم 72 ألفا و904 أطفال بإدارة أسوان، و20 ألفا و934 طفلاً بإدارة دراو، و67 ألفا و572 طفلاً بإدارة كوم أمبو، و14 ألفا و502 طفل بإدارة نصر النوبة، و44 ألفا و193 طفلاً بإدارة إدفو غرب، و27 ألفا و409 أطفال بإدارة إدفو شرق.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حملة التطعيم تستهدف 246 ألفاً و429 طفلاً وطفلة بنطاق محافظة أسوان، من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، ولمدة 4 أيام، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيراً إلى أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة جهزت فرقة متحركة على المنازل والمواقع العامة تضم 1200 شخص، بجانب وجود 232 فرقة ثابتة تضم كل واحدة منها "مُطعم وكاتب بيانات".