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شاهد..عرض أحدث تقنية لزيادة سرعة الإنترنت بمصر لـ 40 ميجا بإسبانيا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:55 م
شاهد..عرض أحدث تقنية لزيادة سرعة الإنترنت بمصر لـ 40 ميجا بإسبانيا عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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شهد المعرض العالمى للهواتف المحمولة المنعقد فى برشلونة خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير عرض كبينة Msan الشهيرة والخاصة بتسريع الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية، حيث تعمل الشركة المصرية للاتصالات وفق استراتيجية تنفذها منذ سنوات لإحلال كابلات الفايبر بديلا عن النحاس المعرض للسرقة.

 

وتم عرض كابينة Msan بأحد أكبر الأجنحة الخاصة بعرض تقنيات الجيل الخامس للمحمول المتوقع إطلاقه رسميا فى عام 2020، ولكن بعد إضافة معدات خاصة بخدمات المحمول أيضا، كما تعتمد الشركات المنافسة للمصرية للاتصالات فى السوق على تقديم خدمات الإنترنت الأرضى وأيضا 4G كابلات الألياف الضوئية التى يمدها المشغل الحكومى.

ولكن المفاجأة خلال الحدث أن الشركة المصرية للاتصالات تسعى من خلال تطوير وحدات MSAN على زيادة سرعات الإنترنت إلى نحو 40 ميجا.


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