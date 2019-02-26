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سقوط عاطل لاستيلائه على ألف دولار من شيف بزعم توفير فرصة عمل بالقاهرة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:36 ص
سقوط عاطل لاستيلائه على ألف دولار من شيف بزعم توفير فرصة عمل بالقاهرة المتهم بالنصب على شيف فى القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بالقاهرة من القبض على أحد العناصر الإجرامية، بعد قيامه بالنصب على أحد المواطنين بالاستيلاء منه على 1000 دولار وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط "تامر س.م" 44 سنة عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم قضية "نصب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية وبحوزته كارنيه ضابط شرطة سابق وهاتف محمول ومبلغ مالى و بصحبته "عمرو ع.ع" 30 سنة "شيف" بإحدى الفنادق بالقاهرة، والذى قرر بسابقة قيامه بالتقابل مع المتهم منذ حوالى شهر وقيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى 1000 دولار أمريكى، وبعض الأوراق "مصوغات تعيين"، عقب إيهامه بقدرته على توفير فرصة عمل له خارج البلاد واكتشافه لتعرضه لواقعة نصب من قبل المتهم وحال سيره بمحل الضبط تقابل مع المتهم مصادفة فقام بالإمساك به.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليه أقر بارتكاب الواقعة وبخصوص المضبوطات أقر بسرقة كارنية الشرطة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص داخل أحد المطاعم ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب "المغافلة "، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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