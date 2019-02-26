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سقوط سيدة استولت على 470 ألف جنيه بزعم تخصيص وحدات سكنية لمواطنين بالقاهرة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:07 م
سقوط سيدة استولت على 470 ألف جنيه بزعم تخصيص وحدات سكنية لمواطنين بالقاهرة متهمة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من القبض على سيدة لقيامها بالنصب على عدد من المواطنين بمنطقة الزاوية الحمراء والاستيلاء منهم على مبلغ 470 ألف جنيه وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من "أسامه .ا.ص" صاحب محل بقالة و7 مواطنين آخرين بتضررهم من إحدى السيدات "دنيا" ومقيمة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة لقيامها بالنصب عليهم واستيلائها على مبالغ مالية وتسليمهم إيصالات مزورة منسوبة لمحافظة القاهرة بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "دنيا .ز.م"58 سنة، حيث قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالي بالاستيلاء على أموال المجنى عليهم بزعم وجود علاقات وطيدة لها بالمسئولين بمحافظة القاهرة، وقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم "تابعة للمحافظة" بأسعار زهيدة تتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه لكل وحدة سكنية وقامت بالاستيلاء على مبلغ 470 ألف جنيه من المجنى عليهم كمقدمات حجز لتلك الوحدات، وقامت بتسليمهم إيصالات "مزورة" منسوبة لمحافظة القاهرة، وتبين قيام المتحرى عنها بمغادرة محل إقامتها المشار إلية هرباً من ملاحقة ضحاياها وتحسباً للمسائلة الجنائية والإختباء بمنزل إبنة شقيقتها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بالواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بتحصلها على تلك المستندات المزورة المسلمة للمجنى عليهم من "فنى طباعه" مقيم بمنطقة عين شمس (جارى تحديده وتكثيف الجهود لضبطه) واقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من سالفى الذكر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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