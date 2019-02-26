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سفير تشاد بالقاهرة: مصر علمت العالم العلوم الإنسانية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:25 م
سفير تشاد بالقاهرة: مصر علمت العالم العلوم الإنسانية طارق الملا وزير البترول
أسماء أمين
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قال الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى، سفير تشاد بالقاهرة، إن مصر علمت العالم العلوم الإنسانية ، مشيدا بالدور الرائد الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لم الشمل الأفريقى لتحقيق التوازن والوحدة مع الأشقاء الأفارقة .

وأعرب الخاطرى، خلال كلمته فى الموتمر الدولى الثانى والعشرين للبترول تحت شعار "مصر أفريقيا " والذى ينظمه معهد بحوث البترول، عن شكره وتقديره للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على جهوده ودعمه غير المنقطع، والمتمثل فى توجيهاته بتذليل أى عقبات للمتدريبن أو الدارسين الأفارقة المتخصصين فى مجالات البترول المختلفة. 

وأثنى سفير التشاد بالقاهرة، على الدور الإيجابى والرائد الذى يقوم به معهد بحوث البترول المصرى، معتبرا أنه بمثابة نواة أساسية للترابط بين مصر وتشاد، معربا عن شكره وتقديره لقيادات المعهد، وفى مقدمتهم الدكتور ياسر مصطفى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول على مجهوداته ودوره فى إعداد المتدربين االتشاديين لصورة جيدة ومتميزة، معربا عن رغبته إنشاء معهد بحوث بترول فى تشاد على غرار معهد بحوث البترول المصرى. 


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