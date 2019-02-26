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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-2-2019

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:46 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-2-2019 الريال السعودى - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-2-2019 فى مختلف البنوك، استقرار فى مختلف البنوك حيث ثبت سعر الريال عند 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بعد تراجعه على مدار الأسبوعين الماضيين.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.66 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.66 جنيه للشراء

4.68 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.59  جنيه للشراء

4.73  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.63 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.64 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع


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