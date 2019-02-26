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رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:52 ص
رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة سيارات متروكة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و 6 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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