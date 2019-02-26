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رئيس هيئة ضمان الجود للجامعات: "احنا شركاء بنساعد ولسنا رقيبا عليكم"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:32 م
رئيس هيئة ضمان الجود للجامعات: "احنا شركاء بنساعد ولسنا رقيبا عليكم" الدكتورة يوهانسون عيد رئيس الهيئة القومية للاعتماد والجودة
وائل ربيعى
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أكدت الدكتورة يوهانسون عيد رئيس الهيئة القومية للاعتماد والجودة، أن الهيئة هذا العام تركز على حدثين مهمين، الأول يتمثل في أن 2019 عاما للتعليم، والثاني قيادة مصر للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن توجهات الهيئة تتوافق مع توجهات مصر.
 
وأضافت عيد، بكلمتها خلال ملتقى التعليم الذى ينظمه اتحاد الجامعات العربية برعاية وزارة التعليم العالى، أن الهيئة تركز علي التطور التكنولوجي وتكنولوجيا التعليم، لافتة إلى أن الهيئة تقدمت للحصول على الاعتراف الدولى وهيئة اعتماد على مستوى القارة الأفريقية، وسيكون هناك أخبار سارة قريبا، مشيرة إلى أن معايير الهيئة مواكبة للمعايير العالمية ويتم تحديثها دائما لتواكب هذه التطورات.
 
وأوضحت، أن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة تتمثل فى مساعدة المؤسسات التعليمية لتلحق بالتطور التكنولوجي، موجهه حديثها للمؤسسات والجامعات قائلة: "احنا شركاء بنساعد وليس رقيب عليكم".
 
 

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ضمان الجودة

التعليم العالى

الجامعات




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