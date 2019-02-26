رئيس البرلمان يشهد اليوم فعاليات مؤتمر إقليمى حول مكافة الإرهاب بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مؤتمر إقليمى حول مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، برعاية الاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، حيث يعد هذا المؤتمر بداية سلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشارى رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلمانى الدولى والمعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى هذا المؤتمر، برفقة الدكتورة أمل القبيسى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى، ورئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، والأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، وعدد آخر من المسئولين بالاتحاد وبمنظمة الأمم المتحدة، وبرلمانيين من مجلس النواب المصرى ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال مكافحة الإرهاب.

ويناقش المؤتمر دور البرلمانيين فى التصدى لتهديد الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة، ويشارك فى تنظيمه الاتحاد البرلمانى الدولى، ومجلس النواب المصرى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.