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رئيسة وزراء بريطانيا تقترح استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:37 ص
رئيسة وزراء بريطانيا تقترح استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قالت صحيفة صن البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى ستقترح رسميا اليوم الثلاثاء استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق فى محاولة لتجنب تمرد من نواب البرلمان الذين يهددون بانتزاع السيطرة من الحكومة على عملية الانفصال.

ومع اقتراب أزمة انفصال بريطانيا من نهايتها تقوم ماى بمحاولة أخيرة لإدخال تعديلات على اتفاق الخروج لكن أعضاء البرلمان سيحاولون غدا الأربعاء تولى مسؤولية عملية الخروج من خلال سلسلة من التصويتات فى البرلمان.

وبعدما صوت البرلمان بأغلبية 432 عضوا مقابل 202 فى يناير برفض الاتفاق الذى أبرمته ماى مع الاتحاد الأوروبى حاولت رئيسة الوزراء استغلال التهديد من فوضى محتملة فى حال الخروج دون اتفاق للحصول على تنازلات من الاتحاد.

لكن العديد من نواب البرلمان البريطانى وبعض وزراء الحكومة حذروا من أنهم سيحاولون السيطرة على عملية الخروج لتفادى دخول البلاد فى أزمة اقتصادية حادة.

وذكرت صحيفة صن أن ماى ستقترح اليوم الثلاثاء على وزراء حكومتها استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق رسميا مما يفتح المجال لتأجيل يمتد لأسابيع أو شهور بعد الموعد الرسمي للانفصال يوم 29 مارس. وذكرت رويترز أمس الاثنين أن حكومة ماى تدرس مختلف الخيارات بما فى ذلك تأجيل محتمل.

وقبل شهر على موعد الانفصال، لا تزال النتيجة النهائية غير واضحة فى ظل احتمالات تتراوح بين إبرام اتفاق فى اللحظة الأخيرة وإجراء استفتاء آخر حذرت ماى من أنه قد يجدد الانقسامات التى شابت استفتاء 2016.

وقال حزب العمال المعارض أمس الاثنين إنه سيدعم دعوات لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد إذا رفض البرلمان خطته البديلة بشأن الانفصال. 

 


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