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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/2/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/2/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
 
 كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وسيناء، وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، ومناطق من الوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط، والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين ونصف، إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

 
القاهرة 14 21
 
شبين الكوم 14 20
 
طنطا 14 21
 
دمنهور 13 19
 
الإسكندرية 14 19
 
بلطيم 13 20
 
مطروح 13 18
 
السلوم 12 17
 
سيوة 08 19
 
بورسعيد 15 20
 
دمياط 15 20
 
الزقازيق 14 21
 
الاسماعيلية 15 21
 
السويس 13 20
 
العريش 11 20
 
رفح 09 19
 
رأس سدر 14 19
 
نخل 05 20
 
نويبع 18 26
 
طابا 14 23
 
كاترين 04 18
 
الطور 13 23
 
شرم الشيخ 18 26
 
الغردقة 14 25
 
مرسى علم 13 25
 
الفيوم 13 21
 
بنى سويف 13 21
 
المنيا 13 21
 
أسيوط 10 22
 
سوهاج 12 22
 
قنا 13 25
 
الأقصر 14 27
 
أسوان 15 29
 
أبوسمبل 15 30
 
الوادى الجديد 12 24
 
شلاتين 16 31
 
ابو رماد 16 30
 
راس حدربة 16 29
 
حلايب 17 30
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 23 35
 
المدينة 22 34
 
الرياض 17 27
 
المنامة 18 22
 
أبوظبى 16 24
 
الدوحة 15 25
 
الكويت 16 24
 
دمشق 07 17
 
بيروت 13 20
 
عمان 06 16
 
القدس 07 15
 
غزة 14 18
 
بغداد 10 22
 
مسقط 20 24
 
صنعاء 08 25
 
الخرطوم 24 42
 
طرابلس 08 13
 
تونس 06 15
 
الجزائر 06 13
 
الرباط 09 23
 
نواكشوط 15 29
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة -02 11
 
اسطنبول 03 17
 
اسلام اباد 06 16
 
نيودلهى 11 20
 
جاكرتا 25 32
 
بكين -02 10
 
كوالامبور 25 36
 
طوكيو 04 10
 
أثينا 06 13
 
روما 04 15
 
باريس 04 18
 
مدريد 03 19
 
برلين 02 13
 
لندن 05 16
 
مونتريال -20 -12
 
موسكو -06 02
 
نيويورك -06 03
 
واشنطن -02 09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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