حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشبرا الخيمة استجابة لشكوى المواطنين

وأكد المحافظ، أن الحملة جاءت بناءًا على شكاوي المواطنين التي تستقبلها المحافظة والتي يتضرر فيها المواطنين أبناء مدينة شبرا الخيمة من الباعة الجائلين، وانتشار المخالفات المرورية وسرقة التيار الكهربائي.

ومن جانبه أعطي المحافظ، تعليمات مشددة بسرعة الاستعداد لشن حملة مكبرة بكل شوارع المدينة يشترك فيها شرطة المرافق والاشغالات وشرطة الكهرباء والتموين والأمن العام لضبط أي مخالفات تعرقل صفو المواطنين أو تتسبب في تضررهم.