حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشبرا الخيمة استجابة لشكوى المواطنين

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا، بحضور اللواء ماهر عبد العزيز مساعد مدير أمن القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وذلك لمناقشة الاستعداد الأمنية والتنفيذية لشن حملة مكبرة للتعديات والاشغالات بنطاق مدينة شبرا الخيمة لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع ومنع المخالفات والتعديات وضبط المخالفين المتسببين في تشوية الشوارع العامة والتكدسات المرورية وإعاقة الطرق أمام المارة.
وأكد المحافظ، أن الحملة جاءت بناءًا على شكاوي المواطنين التي تستقبلها المحافظة والتي يتضرر فيها المواطنين أبناء مدينة شبرا الخيمة من الباعة الجائلين، وانتشار المخالفات المرورية وسرقة التيار الكهربائي.
ومن جانبه أعطي المحافظ، تعليمات مشددة بسرعة الاستعداد لشن حملة مكبرة بكل شوارع المدينة يشترك فيها شرطة المرافق والاشغالات وشرطة الكهرباء والتموين والأمن العام لضبط أي مخالفات تعرقل صفو المواطنين أو تتسبب في تضررهم.
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