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حسن راتب رئيس أمناء جامعة سيناء: تغيير المناهج إلزامي ونهضة الأمم مرتبطة بالمبادرات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:28 م
حسن راتب رئيس أمناء جامعة سيناء: تغيير المناهج إلزامي ونهضة الأمم مرتبطة بالمبادرات الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء
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قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إنه من حسن الطالع أن العام الحالي هو عام التعليم، الذي يتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي”100 مليون صحة”، مشيرًا إلى أن نهضة الأمم مرتبطة بالمبادرات.
 
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب تحت اسم (EDU GATE) في نسخته الجديدة من العام الحالي، خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر فبراير الجاري، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية وبالشراكة الإعلامية مع مؤسسة الأهرام القومية.
 
وتابع راتب: “يجب أن نتفائل بهذين الأمرين لأن تراكيب التعليم المصري تكمن في عنصرها الشبابى، ونحن نعتقد أن التعليم في مصر يجب أن يأخذ منهج جديد، حيث أن التعليم في العالم طريقته اختلفت، لذا تغيير المناهج إلزامي بما يتوافق مع تخريج شخص قادر على سوق العمل”.
 
وختم رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء،حديثه: “كنا نودع منذ ساعات قليلة القمة الناجحة للعلاقات المصرية الأوروبية التي بدأت في ظل قيادة مصر لإفريقيا، القيادة الحالية واعية؛ لأن لابد أن تتبوأ مصر مقعدها في العالم أجمع”.
 
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