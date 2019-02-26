حبس محام وصاحبة شركة لاتهامهما بالنصب على المواطنين والتزوير بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحبة شركة ومحامى لاتهامهما بالنصب والتزوير 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين زورا فى محاضر رسمية وقلدوا الأختام الحكومية وباعوها لراغبى الحصول عليها، بالإضافة إلى احتيالهم على محاسب بالمعاش والاستيلاء منه على مبلغ 9 ملايين جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض له تابعة للهيئة العامة للمشروعات والتعمير بوزارة الزراعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد تورط "ماجدة. ف" صاحبة شركة للاستيراد والتصدير صادر ضدها 15 حكما قضائيا، و" مدحت. أ " محامى بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى، فى تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للدولة، لترويجها على راغبى الحصول عليها للاستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادى.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين أوهما "ناجي. ن" محاسب بالمعاش بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدره 9 ملايين جنيه قام بسدادها منذ عام (2015).

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائى مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، فأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.