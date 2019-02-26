جودة المنتج الأمنى وتطوير المناهج والاهتمام بتثقيف الطلاب.. رسائل كلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

تعمل كلية الشرطة على مهمة إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى بمواصفات ومؤهلات تتفق مع طبيعة المهمة الموكلة إليه، وبما يُمكنه من احتراف مهنته والإلمام الكافى بالمتغيرات والتحديات التى تواجه رجل الأمن، وربطه واقعياً بكل الأحداث داخلياً وخارجياً.

وفى هذا الإطار، تتجه الكلية إلى إعداد وتأهيل طلبتها من كل النواحى العلمية والتدريبية والانضباطية والتربوية، استناداً على تحقيق التكامل بين المواد والمناهج التى تُدرس فى كلية الحقوق وبين مواد الشرطة النظرية والعملية والميدانية واللغات الأجنبية التى تُحددها اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقد روعى فيها تفاعلها مع قضايا الساعة والأخذ بالأساليب العلمية والمفاهيم الحديثة فكراً وتخطيطاً وأسلوباً وتنفيذاً.

وتسعى الكلية إلى تحقيق الجودة فى كل العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمى والدولى، من خلال ما يلى :

- توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمنى، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى.

- إمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني.

- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كل مسارات العمل الشرطى.

- الاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها.