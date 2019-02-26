video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس تستضيف وزير الرياضة فى لقاء مفتوح مع الطلاب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:40 ص
جامعة عين شمس تستضيف وزير الرياضة فى لقاء مفتوح مع الطلاب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لجامعة عين شمس،  حيث يعقد لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.
 
وكان فى استقباله  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، و الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث.
 
 
يأتى اللقاء تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة وسمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرياضة يلتقى طلاب جامعة عين شمس فى لقاء مفتوح غدا

جامعه عين شمس

عين شمس

وزير الرياضة




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة