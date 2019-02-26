جامعة عين شمس تستضيف وزير الرياضة فى لقاء مفتوح مع الطلاب

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لجامعة عين شمس، حيث يعقد لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

وكان فى استقباله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، و الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث.

يأتى اللقاء تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة وسمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس.