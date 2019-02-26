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جامعة طنطا تبحث خلال اجتماعها الدورى تطوير الخدمات الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:12 م
جامعة طنطا تبحث خلال اجتماعها الدورى تطوير الخدمات الإلكترونية جانب من الاجتماع
الغربية – مصطفى عادل
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عقد الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، والدكتورة دينا عبد الهادى مدير مشروع البوابة الإلكترونية اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديرى وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة المختلفة، لبحث تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا والعاملين التى تقدم من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة والكليات.

وأكد الدكتور طارق فايد، أن الجامعة برئاسة الدكتور مجدى سبع تسعى بخطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول إلى الجامعة الرقمية خاصة فى ظل المنافسة مع الجامعات الإقليمية والعالمية وضرورة تدريب جميع العاملين على تفعيل البرامج الجديدة التى يتم تطوريها لخدمة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة.

وتناولت الدكتورة دينا عبد الهادى، خطة مشروع البوابة الإلكترونية لتطوير العمل الإلكترونى عن طريق إنشاء المزيد من المواقع الخدمية وتسهيل الحصول على الإفادات إلكترونياً وتقديمها إلكترونياً، مضيفة أن العمل يجب أن يتم بالتكامل مع كل قطاعات العمل بالجامعة، مشيرة إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالجامعة والكليات لتسهيل دفع عملية التطوير باعتبار أن تطوير موقع الجامعة وتعظيم الاستفادة منه إلكترونياً أحد معايير رفع التصنيف العالمى للجامعات.


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