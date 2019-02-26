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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:44 م
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جامعة سوهاج تختتم مؤتمرها عن "مجانية التعليم" بعدد من التوصيات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:44 م
جامعة سوهاج تختتم مؤتمرها عن "مجانية التعليم" بعدد من التوصيات.. تعرف عليها الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج – فريق المحافظات
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اختتمت اليوم الثلاثاء كلية التربية بجامعة سوهاج فاعليات المؤتمر العلمي الأول لقسم أصول التربية، والذى جاء بعنوان "مجانية التعليم بين القبول والرفض.. رؤى واتجاهات"، حيث تمت مناقشة أهم المحاور الخاصة بمجانية التعليم بمصر، وعرض الأفكار والاتجاهات المؤيدة والمعارضة بهذا الشأن.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إلى أن المؤتمر أنهى فعالياته بعدة توصيات هامة وتشمل؛ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الجهات المسئولة لحماية حق المجانية في التعليم للفئات غير القادرة بوصفه حقاً دستورياً بالنسبة لهم، التأكيد على المجانية وحق التعليم الجيد للجميع باعتباره أمنا قوميا يسهم فى استقرار وتطور المجتمع المصرى، بالإضافة لأهمية وضع التشريعات الملزمة للقادرين من أبناء المجتمع على المساهمة في تحمل تكلفة الفرصة التعليمية لأبنائهم، وإعداد البرامج التي من شأنها تحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس منتجة، ومساعدتها على تسويق إنتاجها بما يسهم في توفير مصادر تدعم ميزانية التعليم.

وأكد الدكتور خالد عبد اللطيف عميد الكلية، أن توصيات المؤتمر تضمنت أيضا ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في مجال التعليم بما يسهم في توفير فرص تعليمية جيدة، وبما يناسب القدرات المالية للفئات غير القادرة من أبناء المجتمع، وإلزام المدارس الدولية الخاصة بتدريس مقررات الهوية الوطنية، كما أوصى بوضع البرامج الكفيلة بالارتقاء بالممارسات الإدارية لتحسين الموارد المادية المتاحة لصالح الأداء التعليمى، بالإضافة إلى دعوة الوزارات المختلفة للتكاتف من أجل تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ للنهوض بالتعليم، ودعم مصادر تمويله وإعداد مشاريع بحثية تسهم في التغلب على مشكلة تمويل التعليم بالتنسيق مع المسئولين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، إلى جانب التأكيد على أن مجانية التعليم ليست سبباً في تدنيه، بل تحتاج إلى توضيح الطريقة المثلى لكيفية الإنفاق على التعليم لتحقيق الجودة الشاملة.


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