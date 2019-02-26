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توقف حركة الصيد فى ميناء البرلس بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:40 م
توقف حركة الصيد فى ميناء البرلس بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة ميناء البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توقفت حركة الصيد فى بوغاز وبحيرة البرلس، لسوء الأحوال الجوية، ورست مراكب الصيد بميناء الصيد بالبرلس، لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة، مما أثر على حركة الملاحة .

 

وقال العميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء البرلس، لـ"اليوم السابع"، إن سرعة الرياح أثرت على حركة الملاحة، مما أدى لتوقفها، ورست أكثر من 300 مركب بميناء البرلس، وسوف تستأنف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط عقب تحسن الأحوال الجوية.

 

وأكد المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ أعلن الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمواجهة أى تداعيات خاصة بسوء الأحوال الجوية.


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