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تنفيذ 58 حكم قضائى بالعمرانية ورفع الاشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:11 ص
تنفيذ 58 حكم قضائى بالعمرانية ورفع الاشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بمنطقة العمرانية، أسفرت عن تنفيذ 58 حكم قضائي، وضبط مسجلين خطر، وقضيتين مخدرات، وفحص عدد من الشقق السكنية المفروشة، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق. 
 
كما أسفرت حملة أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط 8 مشتبه بهم، وتنفيذ 12 حكم قضائي، وضبط 7 خيال وجمال ومتسول، بالإضافة إلى رفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية. 
 
وألقى رجال المباحث القبض على 42 مشتبها به خلال حملة أمنية بالطالبية، كما تم إزالة عشرات المخالفات والتعديات التي تعوق حركة السير بقطاع أكتوبر وشمال وجنوب الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
 

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