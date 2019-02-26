تعليم إسكندرية تحصد المركز الأول بالجمهورية فى التحدث بالفصحى للإعدادية

المحافظات ـ جاكلين منير - ماهر أبو نور

صرّح مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، بأن الطالبة "حبيبة عاطف محمد عبد العال"، حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للمرحلة الإعدادية .

وتابع "العجمى"، أن تعليم الإسكندرية حصد المركز السادس على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية بفوز الطالبة نادية محمد شعبان بذات المسابقة .

وقدّم "العجمى" الشكر والتقدير للطلاب الفائزين متمنيًا لهم التوفيق فى مستقبلهم، وبذل جهودهم كاملة للتقدم والنجاح فهم نواة المستقبل للارتقاء بلغتنا الجميلة، كما قدم التحية لتوجيه عام اللغة العربية بقيادة لطفى عباس موجه عام المادة بالمحافظة .

وأشاد العجمى بجهود محمد الجيزاوى مدير عام التعليم العام فى الارتقاء بالتعليم العام بالمحافظة وبتكثيف المتابعات الميدانية.

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن فوز الطالب محمد أشرف عبد الحميد عمر الصف الثالث الثانوى بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو.

وقال التداوى، إن هذه المسابقة أُجريت يوم الأربعاء الماضى بالمدينة العلمية بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة بحضور الطالب محمد أشرف عبد الحميد عمر عن المرحلة الثانوية والطالب عبد الله محمد حسن عبد الله بمدرسة الشهداء عن المرحلة الإعدادية، ممثلى تعليم الوادى الجديد بالمسابقة الوزارية علاوة على هيئة الإشراف.

وأضاف التداوى، أن الطالب الفائز بالمركز الرابع محمد أشرف عبد الحميد للمرة الثانية، حيث سبق له المشاركة بالمسابقة الوزارية بمرحلته الإعدادية وفوزه بالمركز الثامن على الجمهورية آنذاك .