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تسليم 95 مشروع جديد بالمنطقة الصناعية فى الداخلة بالمجان للشباب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:25 م
تسليم 95 مشروع جديد بالمنطقة الصناعية فى الداخلة بالمجان للشباب مشروع جديد بالمنطقة الصناعية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس يوسف سيد إبراهيم مدير المنطقة الصناعية بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد ، أنه تم الانتهاء من تسليم 33 مشروع جديد بالمنطقة بالمجان بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016م .

وأضاف يوسف ، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع  " أنه تم الانتهاء من موافقات هيئة التنمية الصناعية على الانشطة التى سيتم تنفيذها وتضم صناعات غذائية وكيماوية وخشبية ومعدنية وهو ما سينتج عنه توفير حوالى 350 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجيين من ابناء مركز الداخلة .

وأوضح مدير المنطقة الصناعية ،أن المنطقة تضم ثلاث خلايا صناعية  أ وب وج تشمل 62 مشروع صناعى متنوع قائم فعليا بجانب بعض المشروعات التى ما زالت تحت الانشاء مؤكدا أن الخلية ب وج تضم مشروعات غذائية وكيماوية وخدمية وخشبية .

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