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تداول 387 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:24 ص
تداول 387 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر تنفيذ مناورات حريق بصالة الركاب بنويبع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19سفينة، وتم تداول 387 شاحنة بضائع، و24 سيارة، وشملت حركة الواردات 225 شاحنة و14 سيارة

وأكد البيان أن الصادرات  شملت حركة 162 شاحنة بضائع و10 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين محبة وبوسيدون أكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون أكسبريس و نما إكسبريس، وتغادر الميناء السفينة بوسيون اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة بينما تغادر السفينتين سينا وبرنسيسة، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين سينا وبرنسيسة

وعلى جانب أخر شهد ميناء نويبع تنفيذ مناورات حريق بصالة الركاب الهرمية ومبنى الإدارة القديم بالميناء بالتنسيق بين موظفى الميناء ووحدة الحماية المدنية وذلك للتعرف على درجة استعداد وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائى فى مواقف الحريق المختلفة .

وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق بالصالة الهرمية وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائى و أجهزة التكييف عن الصالة ووصول سيارات الحماية المدنية واقتحام الصالة بواسطة فرد الاقتحام للتأكد من خلو الصالة وتحديد مكان الحريق بدقة والبدء فى إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة للأطفاء وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية .

وتتوالى الأحداث بتلقى إشارة بنشوب حريق بمبنى الإدارة القديم وفصل التيار الكهربائى عن لوح الكهرباء القريبة من الحدث ووصول سيارات الحماية المدنية للبدء فى إجراءات المكافحة والسيطرة على الحريق وحصر الخسائر .

ويأتى هذا التدريب بناء على توجيهات اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتفعيل خطة الطوارىء وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادىء الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والعمل على إحتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية  .

تنفيذ مناورات حريق بنويبع (1)
تنفيذ مناورات حريق بنويبع

 

تنفيذ مناورات حريق بنويبع (2)
تنفيذ مناورات حريق بنويبع

 

تنفيذ مناورات حريق بنويبع (3)
تنفيذ مناورات حريق بنويبع

 

تنفيذ مناورات حريق بنويبع (4)
تنفيذ مناورات حريق بنويبع 
 
تنفيذ مناورات حريق بنويبع (5)
تنفيذ مناورات حريق بنويبع 

 


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