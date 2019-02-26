video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 975مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:08 م
تحرير 975مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - فريق المحافظات
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات  اللواء محمد على حسين  ،مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 975 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 503 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و16 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و24 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز8 سيارات، و67 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 8 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة بيئة، و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 10 مخالفات خط السير، و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و7 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 23 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 21 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7سيارات متروكة، و19 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و27 مخالفة مواقف عشوائية، و8 مخالفات طمس لوحات معدنية،  وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجة نارية فى الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة