تحرير 975مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - فريق المحافظات

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين ،مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 975 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 503 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و16 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و24 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز8 سيارات، و67 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 8 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة بيئة، و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 10 مخالفات خط السير، و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و7 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 23 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 21 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7سيارات متروكة، و19 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و27 مخالفة مواقف عشوائية، و8 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.