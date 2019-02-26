تجديد تعيين 4 مديرين عموم بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، 4 قرارات وزارية خلال شهر فبراير الجاري بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة الزقازيق.

وأعلن الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أن القرارات شملت القرار رقم 355 بتجديد تعيين عادل فيكتور كامل في وظيفة مدير عام المطبعة، والقرار 510 بتجديد تعيين إبراهيم سلامة محمد في وظيفة مدير عام المدن الجامعية والتغذية والقرار 511 بتعيين نبوية محمد الشهيدي في وظيفة مدير عام الدراسات العليا والبحوث، والقرار 547 بتعيين عمر محمد غانم في وظيفة أمين كلية الهندسة بدرجة مدير عام حيث يجدد القرار لمدة عام اعتباراً من تاريخ التعيين.