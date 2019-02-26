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تاجر يشرع فى قتل جاره بسلاح أبيض بسبب لهو الأطفال فى بنها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:53 م
تاجر يشرع فى قتل جاره بسلاح أبيض بسبب لهو الأطفال فى بنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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طعن تاجر جاره بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ببنها، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعى بوصول "عبد العزيز م ع" 51 عاما، تاجر مصابا بجرح نافذ بالبطن وجرى حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

 

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبسؤال نجل المصاب "سامح ع م" 25 عاما، تاجر، أكد حدوث مشادة كلامية بين كل من "عاطف ص ا" 44 عاما، تاجر مواشى و"بدران ف ر" 37 سنة تاجر، وتطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وحال قيام والده "المصاب" بمحاولة التدخل وفض المشاجرة بينهما قام على إثرها الثانى بالاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته وفر هاربًا.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقيام المتهم الثانى بالاعتداء على المصاب محدثًا إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1506 جنح قسم أول بنها لسنة 2019، وتولت النيابة التحقيق.


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