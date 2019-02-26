انهيار جزئى بعقار قديم فى الإسكندرية دون إصابات

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بعنوان 2 سوق الكانتو بمنطقة المنشية، وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك لموقع العقار ومعاينته.

كما كلفت المهندس المختص، وإدارة المشروعات بالتوجه لموقع العقار، ومعاينته وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحى.

ولقد تبين انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من دورين، وصادر له قرار هدم من الحى منذ عام 2018م ولم يُنفذ، ولا توجد أى إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

وجاءت عملية إزالة الاجزاء المتهدمة، بتواجد إدارة إشغال الطريق بالحى، للمساهمة فى توسعة الشارع وفرض الانضباط وتأمين المرور والمارة.