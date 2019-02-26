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برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي..

انطلاق الفوج الثالث من شباب جامعتى المنوفية وطنطا لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:59 م
انطلاق الفوج الثالث من شباب جامعتى المنوفية وطنطا لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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انطلق الفوج الثالث من طلاب جامعتي المنوفية وطنطا؛ لزيارة القاعدة البحرية بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 70 طالبا، وذلك فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى، برعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى. 
 
وأكد الدكتور عبد الغفار أهمية هذه المبادرة، التي تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.
 
ومن جانبه أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارة، مشيرًا إلي أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للقاعدة البحرية يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والقوات البحرية، والذي تجلى في إصلاح وصيانة سفينتي الأبحاث (اليرموك) و(سلسبيل) التابعتين للمركز القومي لعلوم البحار والمصايد بترسانة القوات البحرية برأس التين بمدينة الإسكندرية.
 
وتفقد الطلاب القاعدة البحرية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول دور القاعدة البحرية في حماية الوطن، وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية تستدعي فخر كل مصرى، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.
 
 

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